Потоп на Урале: вода подступила к коллективным садам

Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:07 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области вода подступила к коллективным садам. Причиной этого стал сброс излишков воды из Черноисточинского пруда и Леневского водохранилища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

По словам чиновников, в районе Нижнего Тагила 9 и 10 августа прошли обильные дожди. Это привело к подъёму воды в водоёмах. Уровень воды повышался вплоть до утра 11 августа. Её пришлось сбрасывать. Часть территорий удалось спасти от подтопления. Но коллективные сады ниже по течению реки Тагил оказались под угрозой затопления.

Временный глава города Владислав Пинаев держит ситуацию на контроле, утверждают в мэрии. Доклады ему предоставляют каждые четыре часа. Чтобы не допустить подтопления садов в районе станции «Монзино», власти ограничили сброс воды из Черноисточинского водохранилища. А специалисты с 9 августа регулярно выезжают на самые опасные участки и отслеживают ситуацию.

Вице-мэр Вадим Кулик отмечает: с утра уровень воды в водоёмах снижается и пик паводка пройден, а угрозы для жилья нет.