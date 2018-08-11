На юге Венесуэлы – потоп: пострадали тысячи

Каракас, , 04:59 — REGNUM Порядка восьми тысяч человек пострадали в результате наводнения в Венесуэле, передает радиостанция Union Radio.

Наводнение в штате Амасонас вызвано продолжительными ливнями. Комментируя ЧП, Мигель Родригес, глава штата, заверил венесуэльцев, что из затопленных районов вывезены все жители.

Сейчас, по данным местных властей, в Амасонасе для эвакуированных оборудовано 55 убежищ. Тысяча человек вывезена из муниципалитета Атабапо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Франции из-за ливней эвакуированы 750 человек. За сутки обильные дожди привели к наводнению, в результате которых пострадали люди.

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