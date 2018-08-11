Суббота, 11 Августа 2018 года
06:23:14 МСК

На юге Венесуэлы – потоп: пострадали тысячи

Происшествия

Тысяча человек вывезена из муниципалитета Атабапо

Каракас, 11 августа 2018, 04:59 — REGNUM  Порядка восьми тысяч человек пострадали в результате наводнения в Венесуэле, передает радиостанция Union Radio.

Наводнение в штате Амасонас вызвано продолжительными ливнями. Комментируя ЧП, Мигель Родригес, глава штата, заверил венесуэльцев, что из затопленных районов вывезены все жители.

Сейчас, по данным местных властей, в Амасонасе для эвакуированных оборудовано 55 убежищ. Тысяча человек вывезена из муниципалитета Атабапо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Франции из-за ливней эвакуированы 750 человек. За сутки обильные дожди привели к наводнению, в результате которых пострадали люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильное наводнение обрушилось на юг Франции, 750 человек эвакуированы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить