В центре столицы Киргизии пытались убить бизнесмена из России

Бишкек, , 13:31 — REGNUM На пересечении улиц Рыскулова и Исанов в центре столицы Киргизии сегодня, 10 августа, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого пострадал российский бизнесмен Александр Гайдуков, сообщил «АКИpress».

По предварительным данным, бомбу неустановленные лица установили несколько дней назад под кустом возле автомобиля, принадлежащего потерпевшему, а потом подорвали дистанционно в момент, когда предприниматель из России проходил мимо.

Пострадавшего бизнесмена доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии «с инородными телами в бедре и кисти руки». Там ему оказали амбулаторную помощь, после чего он ушел из больницы, пишет «Kaktus.media», ссылаясь на данные минздрава Киргизии.

По информации киргизстанских СМИ, до 1991 года Александр Гайдуков работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Также он является членом Международного общества профессионалов разведки в сфере конкуренции и руководителем Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки.

ИА REGNUM напоминает, что по словам Гайдукова, весной 2016 года на его жизнь уже было совершено одно покушение. Тогда киллер дважды стрелял в него из ружья, но оба раза промахнулся, после чего бросил оружие и скрылся. В момент покушения бизнесмен находился в машине, принадлежащей Эмилю Бекбоеву, родному брату депутата республиканского парламента Замира Бекбоева.