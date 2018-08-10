Глава военного ведомства Боливии уволен после кражи президентских символов

Ла-Пас, , 13:26 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес прокомментировал кражу президентской ленты и медали Симона Боливара, случившейся на этой неделе, передает телеканал Telesur 9 августа.

Моралес назвал происшествие безответственностью со стороны военных, на которых возложена обязанность хранить президентские символы. Он отметил, что наказание главы военного ведомства Casa Militar будет находится в руках военного командования и потребовал назидательного наказания. В тот же день командующий вооруженными силами сообщил об отставке бригадного генерала Альберто Мансиллы Посо в связи с инцидентом, запятнавшим репутацию боливийских военных. Главный ответственный за пропажу символов Ортис Бланко остается под стражей в ожидании наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, рюкзак с президентской лентой и медалью был украден из автомобиля Ортиса 7 августа, пока тот находился в ночном клубе. На следующий день благодаря анонимному звонку они были найдены в одной из церквей.

Похитителем оказался перунец — он не знал, что именно находится в рюкзаке в момент кражи. Ведется поиск трех его сообщников.

Президентская лента расшита золотыми нитями, а 200-летняя медаль героя войны за независимость Симона Боливара сделана из 22-каратного золота и африканских бриллиантов. Но стоимость этих символов не исчисляется в денежном эквиваленте, они несут огромное историческое значение для Боливии.

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