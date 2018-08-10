Мощные ливни на северо-западе Китая привели к гибели и пропаже людей

Ланьчжоу, Китай, , 10:06 — REGNUM Восемь человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести после того, как проливной дождь обрушился на уезд в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

В центральных районах провинции с 9 августа не прекращаются мощные ливни. На 9:00 по местному времени 10 августа восемь жителей уезда Цзиньюань города Байинь погибли в результате наводнения, вызванного ливнем. Еще два человека пока числятся пропавшими, отметили в местной администрации. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 250 млн юаней (около $36,6 млн) было выделено центральным правительством Китая на устранение последствий паводка в двух регионах страны.

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