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Число жертв пожаров в Греции достигло 93 человек

Происшествия

Недавно в больнице от ожогов скончалась 78-летняя женщина

Число жертв пожаров в Греции достигло 93 человек
Carl Osbourn
Лесной пожар. Греция

Афины , 10 августа 2018, 02:24 — REGNUM  Число погибших в результате пожаров в Греции на текущий момент достигло 93 человек, сообщает пожарная служба Греции.

Сообщается, что недавно в больнице от ожогов скончалась 78-летняя женщина. По данным пожарной службы, в медучреждениях от ожогов умерли десять человек. Также сообщается, что 82 тела погибших было опознано, еще два тела остаются неидентифицированными.

Напомним, 23 июля в Греции произошла серия крупных пожаров, основная часть которых началась в Аттике. Пожарам помог распространиться сильный ветер, местами до 12 баллов, что затруднило работу пожарных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь гражданской защиты Греции Яннис Капакис подал в отставку 6 августа.

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Лесные пожары — 2018
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