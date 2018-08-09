Четверг, 9 Августа 2018 года
18:31:51 МСК

Двое подростков получили удар током на железнодорожной станции в Дагестане

Происшествия

Пострадавшие доставлены в реанимацию, один из них находится в тяжелом состоянии

Двое подростков получили удар током на железнодорожной станции в Дагестане
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Железнодорожные вагоны

Махачкала, 9 августа 2018, 17:33 — REGNUM  В Дагестане едка не погибли от удара током двое подростков. Инцидент произошел вечером 8 августа на железнодорожной станции «Каякент». Несовершеннолетние пытались взобраться на крышу вагона-зерновоза и получили удар током высокого напряжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

У пострадавших, доставленных в ожоговый центр республиканской больницы в Махачкале и в реанимацию больницы поселка Каякент, ожоги лица и поверхности тела. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Установлено, что один из подростков приехал в Дагестан в гости из Астрахани, другой — из поселка Елань Волгоградской области. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по данному происшествию.

Читайте также: На грани жизни и смерти: На Дону школьника ударило током на железной дороге

Мальчика ударило током на железнодорожной станции под Воронежем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на железнодорожных вокзалах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить