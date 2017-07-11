Мальчика ударило током на железнодорожной станции под Воронежем

Рамонь, Воронежская область, , 16:31 — REGNUM В Воронежской области 10-летний мальчик получил тяжелое поражение током на железнодорожной станции «Рамонь» 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительным данным, мальчик залез на цистерну грузового поезда и получил удар током. Ребенок находится в реанимации.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВЖД, за первую половину 2017 года травмы от электрического тока контактной сети получили четыре человека. Двое детей погибли.

В 2016 году электротравмы получили четыре человека, трое погибли. В числе погибших также были двое детей.

Нередко дети и подростки забираются на вагоны, цистерны, чтобы сделать селфи. Так, в мае в Костромской области в больницу с тяжелыми ожогами попали студенты одного из профессиональных учреждений города Шарьи: они забрались на вагон-цистерну на станции Варакинский. Подростки получили удар электрическим током и загорелись — напряжение контактной сети над вагоном составляет 27−30 тыс. вольт. В середине июня трагедия произошла в Чувашии: 14-летний подросток взобрался на ЛЭП вблизи железнодорожной станции Канаш, где получил удар электрическим током и погиб. 17 июня в Подмосковье, пытаясь сделать эффектное селфи на арке железнодорожного моста, погибла 17-летняя девушка.