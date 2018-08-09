В Краснодарском крае с нескольких попыток закрыли торговый центр

Ейск, Краснодарский край, , 13:24 — REGNUM Торговый центр «Элит сити» в Ейске Краснодарского края закрыт по решению суда. Сейчас здание центра опечатано судебными приставами, сообщила пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю 9 августа.

Решение о приостановлении деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений вынес Ейский городской суд Краснодарского края — по иску прокуратуры. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило целый ряд нарушений требований пожарной безопасности в трехэтажном здании центра.

Требование о приостановлении деятельности владельцу ТЦ вручили после вступления решения суда в силу, однако он его не выполнил: торговый центр возобновил свою работу вопреки решению суда. Всего приставы составили в отношении владельца ТЦ семь протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Во всех семи случаях с должника взысканы штрафы.

В настоящий момент двери «Элит сити» опечатаны, полнота исполнения решения суда находится под контролем.

Возобновит работу ТЦ лишь после того, как все нарушения будут устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, сплошные проверки торговых центров в российских регионах прокуратура провела после трагедии в Кемерово, где на пожаре погибли 60 человек. Только за несколько дней проверок, например, на Кубани, были выявлены сотни нарушений.