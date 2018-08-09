Роды в самолете: пять минут сражалась за жизнь ребенка врач из Архангельска

Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM Спустя полтора месяца после получения диплома Северного государственного медицинского университета молодому педиатру из Архангельска довелось в экстремальных условиях спасать жизнь новорожденному ребенку.

7 августа на борту самолёта авиакомпании «Россия», летевшего из Симферополя в Санкт-Петербург, у 27-летней пассажирки начались преждевременные роды. Командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в Ростове-на-Дону. Но роды были стремительными и находившемся на борту самолета врачам — педиатру и реаниматологу — пришлось принимать меры.

«Не знаю что помогло собраться. С момента как сообщили что нужна помощь медиков, я быстро собралась внутренне. И к пациенту шла довольно решительно. Но когда увидела беременную девушку несколько растерялась, я не была к этому готова. Но затем все стало очень быстро развиваться, что времени на страх и какие-то сомнения времени не было. Нужно было действовать, так как ребёнок не дышал», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM педиатр Ольга Тонковская.

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца в течение пяти минут спасли ребенку жизнь — он начал кричать. При рождении мальчику поставили 3 балла по шкале Апгар. В настоящее время он с мамой находится в больнице Новочеркасска.