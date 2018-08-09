В Смоленской области задержан подозреваемый в терроризме иностранец

Смоленск, , 10:14 — REGNUM Правоохранители Смоленской области задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мужчина 1972 года рождения скрывался в России от уголовного преследования — на родине его подозревают в преступлениях террористического характера. По инициативе органов безопасности иностранцу аннулировали вид на жительство в России и выслали на родину.

Прибывшего в Таджикистан гражданина задержали местные правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года спецслужбы предотвратили на территории России 19 терактов. По словам первого замгенпрокурора РФ Александра Буксмана, преступления предотвращены на стадии «приготовления и покушения».

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