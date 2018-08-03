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В России в 2018 году предотвращено 19 терактов

Общество

Сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить преступления на стадии «приготовления и покушения»

В России в 2018 году предотвращено 19 терактов
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Москва, 3 августа 2018, 11:42 — REGNUM  19 террористических актов предотвращено на территории Российской Федерации за минувшие шесть месяцев. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Российской Федерации Александр Буксман на коллегии по итогам полугодия.

По его словам, сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить преступления на стадии «приготовления и покушения».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене заявил, что Россия приветствует любые попытки вернуться к деполитизированному диалогу по вопросам безопасности в ОБСЕ.

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