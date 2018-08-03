В России в 2018 году предотвращено 19 терактов

Москва, , 11:42 — REGNUM 19 террористических актов предотвращено на территории Российской Федерации за минувшие шесть месяцев. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Российской Федерации Александр Буксман на коллегии по итогам полугодия.

По его словам, сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить преступления на стадии «приготовления и покушения».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене заявил, что Россия приветствует любые попытки вернуться к деполитизированному диалогу по вопросам безопасности в ОБСЕ.

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