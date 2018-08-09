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В Ростове начался суд над организаторами терактов в Ингушетии и Москве

Происшествия

На скамье подсудимых — пятеро уроженцев Ингушетии

Ростов-на-Дону, 9 августа 2018, 10:06 — REGNUM  В Ростове-на-Дону начался суд над обвиняемыми в подготовке терактов в Ингушетии и в Москве в 2017 году. На скамье подсудимых Северо-Кавказского окружного военного суда — пятеро жителей Ингушетии: Магомед А., Саламхан С., Руслан Э., Элберд Х. и Хусен К.

Как установлено в ходе следствия, обвиняемые в конце января 2016 года намеревались создать организацию, подконтрольную ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для совершения террористических актов, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Однако в ноябре 2016 года их задержали.

В домовладениях подозреваемых были найдены оружие и боеприпасы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам и две готовые к применению бомбы мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте.

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Главарем этой бандгруппы являлся Зубайри Саутиев, которого ликвидировали в октябре 2016 года. Боевики планировали совершить теракт на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа.

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