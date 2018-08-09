В Австралии за связь с ИГ* лишили гражданства пять человек

Канберра, , 08:53 — REGNUM Власти Австралии лишили гражданства пятерых человек, которые подозревались в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр Австралии по делам миграции Питер Даттон.

По его словам, пятеро лиц утратили статус австралийского гражданина из-за того, что «действовали против интересов Австралии».

Даттон добавил, что всего шесть человек лишились гражданства с 2015 года, когда в силу вступили соответствующие поправки в законодательство.