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В Австралии за связь с ИГ* лишили гражданства пять человек

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Канберра, 9 августа 2018, 08:53 — REGNUM  Власти Австралии лишили гражданства пятерых человек, которые подозревались в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр Австралии по делам миграции Питер Даттон.

По его словам, пятеро лиц утратили статус австралийского гражданина из-за того, что «действовали против интересов Австралии».

Даттон добавил, что всего шесть человек лишились гражданства с 2015 года, когда в силу вступили соответствующие поправки в законодательство.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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