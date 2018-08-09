Жена Башара Асада обратилась к народу после госпитализации

Дамаск, , 02:45 — REGNUM Супруга президента Сирии Башара Асада Асма обратилась к сирийского народа после госпитализации из-за онкологического заболевания, сообщает пресс-служба президента Сирии в Facebook.

— цитирует обращение жены Асада пресс-служба.

«Я из народа, который научил мир стойкости и противостоянию трудностям. И моя решимость исходит из вашей решимости и стойкости, которую вы показали за все предыдущие годы»,

Как сообщало ИА REGNUM, супруга президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада — Асма Асад — была госпитализирована в Дамаске после того, как врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание — злокачественную опухоль молочной железы. Отмечается, что опухоль была обнаружена на ранней стадии.

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