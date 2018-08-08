Смоленск: пациент психоневрологического интерната зарезал соседа по палате

Смоленск, , 12:26 — REGNUM В Смоленской области пациент Жуковского психоневрологического дома-интерната убил своего соседа по комнате. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР по региону. Инцидент произошел 3 августа. Известно, что подозреваемый уже имеет судимость.

Как сообщается, конфликт между 42-летним обеспечиваемым Жуковского психоневрологического дома-интерната и его 43-летним соседом по палате произошел прямо в фойе интерната — после распития спиртных напитков. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему оппоненту удар ножом в шею. В результате мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Отметим, это не первое ЧП в учреждениях, специализирующихся на оказании психиатрической помощи, в Смоленской области. В 2011 году пациент Смоленской областной клинической психиатрической больницы расстрелял своего врача-психиатра прямо в его кабинете из ружья.

В 2015 году двое пациентов, находящихся на принудительном лечении, совершили побег из отделения закрытого типа Смоленской областной психиатрической больницы поселка Гедеоновка, напав при этом на медсестру. А в ноябре 2017 году в той же больнице в Гедеоновке пациенты устроили настоящий бунт, подавлять который были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

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