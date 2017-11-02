Бунт в смоленской психбольнице подавлен Росгвардией

п. Гедеоновка, Смоленская область, , 10:16 — REGNUM Росгвардия и полицейские навели порядок в Смоленской областной психиатрической больнице, сообщает 2 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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По информации на сайте ведомства, 1 ноября в психиатрической больнице, расположенной в п. Гедеоновка, один из пациентов, помещенных в больницу на основании постановления суда в невменяемом состоянии в связи с совершенным умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ) внезапно повел себя агрессивно.

«К противоправному, агрессивному поведению мужчины присоединились другие пациенты, которые около 20.30 устроили в отделении дебош, причинив больнице имущественный ущерб», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что полиция и Росгвардия восстановили порядок в больнице и усмирили буйных пациентов, не причинив, однако, им телесных повреждений. Медперсонал лечебного учреждения также не пострадал. По данному факту следователями СК РФ проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что на питание пациентов психиатрических лечебниц в Ивановской области выделяется 60 рублей в день. Дефицит врачей в таких учреждениях превышает 50%.

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Добавим, 7 сентября 2017 года СМИ сообщали о том, что пациенты одного из психоневрологических диспансеров в Нижегородской области пожаловались на каторжные работы. По их словам, их заставляли разгружать вагоны с углём.