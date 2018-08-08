Голодные медведи не пускают на работу жителей села в Хабаровском крае

Хабаровск, , 08:05 — REGNUM Жители села Вострецово в Хабаровском крае жалуются на нашествие голодных медведей. Из-за отсутствия рыбы косолапые идут к жилью, ходят по улицам днём и ночью, разоряют огороды, уничтожают собак. Люди боятся выйти из дома и не могут пойти на работу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты, выезжавшие в Вострецово по жалобам селян, уже отстрелили трёх медведей. Однако на этом нашествие не закончилось. В 70 км от райцентра Охотск опять увидели медведя. Ещё один косолапый забрался в огород к местным жителям в Вострецово.

«Такого никогда не было! Раньше медведей один-два раза в год видели в окрестностях посёлка. А сейчас они приходят каждый день, причём в сам посёлок, и днём, и ночью! И ничего не боятся — ходят по улицам! Взрослые бурые медведи! Страшно даже из дома выйти. Люди на работу не могут попасть, на рыбоперерабатывающий завод, звери перегораживают дорогу, сидят и не уходят. Уже несколько собак за месяц погибло! Мы сообщаем о медведях в администрацию Охотского района, на каждого хищника запрашиваем отдельное разрешение. Трёх зверей уже отстрелили, сейчас запросили четвёртое разрешение», — привело слова специалиста администрации Вострецово Татьяны Марчук ИА «Хабаровский край сегодня».

Местные жители уверены: причина нашествия медведей в отсутствии рыбы. Звери голодают и в поисках пищи идут к жилью.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей города Тынды в Амурской области с 2015 года терроризируют медведи. Они разоярют курятники, пытаются пролезть в дома селян. В железнодорожном депо крупный медведь погнался за работником, мужчина чудом сумел спастись.

На Сахалине «Газпром» вынужден был нанять специальную антимедвежью охрану для своих работников. В 2017 году от лап и зубов медведя погиб на Курилах смотритель маяка.

На Камчатке, в Елизово, власти вынуждены были установить дежурство на местном погосте, который разоряют медведи.

Сейчас рыбы на Камчатке очень много и медведи сыты, а потому проявляют «чудеса толерантности». На свалке вблизи Петропавловска-Камчатского медведь подружился с псом-дворняжкой, животные вместе играют и мирно общаются.