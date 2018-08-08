Франция: 1500 человек оказались заблокированы из-за грозы

Париж, , 08:03 — REGNUM Из-за нарушения контактной сети, поврежденной падающими деревьями во время сильной грозы, сообщение поездов в Нормандии, регионе на севере Франции, прервано. В общей сложности 1500 человек оказались заблокированы, сообщает Europe1.

Гроза, обрушившаяся на Францию во вторник вечером, 7 августа, привела к сбою движения поездов, в результате чего люди оказались заблокированы на трех железнодорожных вокзалах в Лизьё, Кан и Эврё.

«700 человек застряли в Лизьё, 500 в Эврё и 300 в Кан. Контактная сеть повреждена, что приводит к сбоям питания», — заявили в SNCF, государственном предприятии, управляющем железными дорогами Франции.

Путешественникам приходилось заказывать такси или оставаться в отеле. Для тех, кто остался в вестибюле вокзала, компания SNCF выдавала одеяла, еду и воду.

В общей сложности десятки поездов были отменены. SNCF обещала полностью возместить стоимость билетов.