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На Кипре протаранили автомобилем ворота российского генконсульства

Происшествия

Злоумышленником оказался психически больной человек

На Кипре протаранили автомобилем ворота российского генконсульства
Marc Majcher
Смирительная рубашка

Лимасол, Кипр, 7 августа 2018, 20:32 — REGNUM  На Кипре в городе Лимасоле мужчина протаранил легковым автомобилем закрытые ворота генконсульства Российской Федерации, сообщает 7 августа местное агентство CNA.

Инцидент произошел в середине дня. Мужчина, издавая нечленораздельные крики, разбил стекло на входе в консульство и пытался пройти внутрь.

Полицейские арестовали мужчину, который оказался психически больным человеком, ранее лечившимся в психиатрической больнице.

В данный момент злоумышленника обследуют психиатры.

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Дорожно-транспортные происшествия
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