На Кипре протаранили автомобилем ворота российского генконсульства Происшествия Злоумышленником оказался психически больной человек Marc Majcher Смирительная рубашка Лимасол, Кипр, , 20:32 — REGNUM На Кипре в городе Лимасоле мужчина протаранил легковым автомобилем закрытые ворота генконсульства Российской Федерации, сообщает 7 августа местное агентство CNA. Инцидент произошел в середине дня. Мужчина, издавая нечленораздельные крики, разбил стекло на входе в консульство и пытался пройти внутрь. Полицейские арестовали мужчину, который оказался психически больным человеком, ранее лечившимся в психиатрической больнице. В данный момент злоумышленника обследуют психиатры.

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