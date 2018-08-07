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В результате обрушения здания в Узбекистане погибли два человека

Происшествия

Здание обрушилось на припаркованные автомобили

В результате обрушения здания в Узбекистане погибли два человека
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Обрушенный дом

Бухара, Узбекистан, 7 августа 2018, 16:17 — REGNUM  В Узбекистане в результате обрушения двухэтажного здания на территории бывшего деревообрабатывающего завода в Бухаре погибли два человека, сообщает 7 августа издание «Народное слово».

По данным ГУВД, выполнение строительных работ нового торгового комплекса спровоцировало обрушение соседнего здания, рядом с которым были вырыты котлованы глубиной 2,5 метра. В результате обрушения погибли два человека, которые находились в припаркованных автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2016 года в результате обрушения строящегося в Ташкенте дома погибли три человека, еще двое пострадали. Причиной обрушения стало нарушение утвержденных норм и правил безопасности проводимых работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате обрушения дома в Ташкенте погибли три человека

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Обрушения зданий
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