Ликвидирован сирийский ученый, занимавшийся ракетной программой

Дамаск, , 12:06 — REGNUM В районе населенного пункта Масьяф в сирийской провинции Хама под автомобилем, в котором находился Азиз Асбар и его водитель, был подорван фугас. Ответственность на себя взяла группировка боевиков под названием «Сарая Абу Амара», входящая в состав Свободной сирийской армии. Она известна своими постоянными нападениями на военнослужащих сирийской армии.

В этом случае следует обратить внимание на личность погибшего Азиза Асбара. Это руководитель научно-исследовательского центра, ученый, который, по имеющейся информации, занимался сирийской программой по созданию баллистических ракет, он также работал над созданием ракет для ливанской «Хезболлы». Также есть данные, что ранее он участвовал в программах по разработке и производству химического оружия.

По научно-исследовательскому центру в Масьяфе удары наносились неоднократно: в апреле этого года была атака сил международной коалиции под руководством США, в июле этого года — атака Израиля.

На данный момент пока нельзя определенно заявить, что за этой спецоперацией по ликвидации Азиза Асбара стоит Тель-Авив. Но, безусловно, с учетом рода деятельности Азиза Асбара он был в списке целей израильских спецслужб.

В связи с этой ситуацией стоит обратить внимание на новую книгу журналиста Ронена Бергмана «Восстань и убей первым: тайная история израильских ликвидаций» («Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations). Книга рассказывает, как минимум, о 2700 операциях по ликвидации палестинцев, египтян, сирийцев и иранцев со времен Второй мировой войны, проведенных израильскими спецслужбами.