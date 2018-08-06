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В Москве пресекли незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы

Происшествия

Соучастники преступной группы извлекли незаконный доход на сумму около 100 млн рублей

В Москве пресекли незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы
AJEL
Правосудие

Москва, 6 августа 2018, 09:41 — REGNUM  Незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы «Росбет» пресечен в Москве. Об этом 6 августа сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По информации следователей, соучастники преступной группы, организовавшей игорный бизнес, извлекли незаконный доход на сумму около 100 млн рублей. Всего по делу обвиняются 18 человек, среди них учредитель букмекерской конторы Александр Миронов и генеральный директор Александр Фролов.

Отмечается, что Фролов и один из обвиняемых помещен под домашний арест. В отношении других соучастников следствием избрана подписка о невыезде. При этом Миронов находится в федеральном розыске.

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Регулирование игорного бизнеса
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