В результате теракта в столице Сомали погибли четверо человек

Могадишо, , 09:15 — REGNUM По меньшей мере четверо человек погибли 5 августа в результате теракта в столице Сомали, сообщает со ссылкой на официальные источники турецкое агентство Anadolu.

По данным официального представителя муниципалитета Могадишо Салаха Дхере, целью террористов стал многолюдный ресторан на улице Мака, а взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль.

«Целью взрыва стали наши невинные граждане, мы осуждаем этот акт насилия со стороны врага против наших людей», — отметил он.

Он добавил, что жертвами теракта стали исключительно мирные жители. Помимо четырех погибших, ранения также получили семеро человек.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Теракт произошел через несколько часов после схожего инцидента в городе Афгойе, провинции Нижняя Шабелле. Там жертвами террористов стали четверо человек, в том числе трое военнослужащих.