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Взрыв беспилотника во время выступления Мадуро попал на видео

Происшествия

За кадром слышно, как президент Венесуэлы произносит речь

Каракас, 6 августа 2018, 05:02 — REGNUM  Оппозиционный венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас опубликовал кадры с взрывающимся беспилотником в своем микроблоге в Twitter. Запись сделана в момент покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Для тех, кто хотел увидеть дрон», — написал Ривас.

За кадром слышно, как Мадуро произносит речь. На записи виден сначала черный беспилотный аппарат, потом взрыв. После взрыва президент какое-то время продолжает говорить.

https://twitter.com/JULIOCESARRIVAS/status/1026195875519979520

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля во время выступления Николаса Мадуро на торжественной церемонии в Каракасе произошел взрыв. Венесуэльские власти заявили, что главу государства пытались убить.

Читайте подробнее: Покушение на Мадуро: в Венесуэле объявили первые итоги расследования

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Политическая жизнь Венесуэлы
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