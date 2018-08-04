Пять человек погибли при обрушении известняковой шахты в Мексике

Пачука, Мексика, , 13:53 — REGNUM Пять человек стали жертвами обвала известняковой шахты в мексиканском штате Идальго, пишет газета El Siglo de Durango 4 августа со ссылкой на заявление властей.

Обрушение шахты произошло 2 августа в момент, когда в ней находились восемь человек. Трое успели спастись самостоятельно, остальные оказались погребены в глубине шахты. На поиски погибших рабочих при помощи тяжелой техники у спасателей ушло два дня.

Обрушение произошло в момент, когда рядом с местом раскопок проезжало тяжелое транспортное средство с четырьмя людьми.