В Москве грабитель похитил рюкзак с более чем 3 миллионами рублей

Москва, , 12:21 — REGNUM Рюкзак с более чем 3-мя миллионами рублей похитил грабитель у мужчины на юге Москвы, сообщает 3 августа Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в столичном районе Чертаново. По предварительным данным, неизвестный грабитель избил молодого 25-летнего мужчину, отобрал у него рюкзак, в котором, по словам владельца, находилось 3,2 млн рублей, и скрылся.

Пострадавший получил ушибы, госпитализация не потребовалась.

В столичном МВД сообщили, что по факту произошедшего проходит проверка.

Напомним, что случаи разбойного нападения нередки в столице. Так в июле этого года было совершено ограбление банка на севере Москвы. Неизвестным было похищено из банка около 15 млн рублей.