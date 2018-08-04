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В Москве грабитель похитил рюкзак с более чем 3 миллионами рублей

Происшествия

Инцидент произошел на юге столицы

В Москве грабитель похитил рюкзак с более чем 3 миллионами рублей
Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР
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Москва, 4 августа 2018, 12:21 — REGNUM  Рюкзак с более чем 3-мя миллионами рублей похитил грабитель у мужчины на юге Москвы, сообщает 3 августа Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в столичном районе Чертаново. По предварительным данным, неизвестный грабитель избил молодого 25-летнего мужчину, отобрал у него рюкзак, в котором, по словам владельца, находилось 3,2 млн рублей, и скрылся.

Пострадавший получил ушибы, госпитализация не потребовалась.

В столичном МВД сообщили, что по факту произошедшего проходит проверка.

Напомним, что случаи разбойного нападения нередки в столице. Так в июле этого года было совершено ограбление банка на севере Москвы. Неизвестным было похищено из банка около 15 млн рублей.

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