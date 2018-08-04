Анархисты облили здание греческого минтранса краской

Афины , , 05:25 — REGNUM Члены анархистской группировки «Рубикон» облили краской фасад здания министерства траспорта Греции, сообщают «Известия».

К этому поступку анархистов сподвигла информация о большом количестве жертв при недавних лесных пожарах в стране. Анархисты считают, что одной из причин столь высокого количества пострадавших является отсутствие инфраструктуры для эвакуации населения. По их мнению, это «крупнейшее преступление в Греции», за которое несет ответственность правительство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку по причине провальной работы ведомства в борьбе с лесным пожаром, унесшим жизни не менее 87 человек.

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