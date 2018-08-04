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Анархисты облили здание греческого минтранса краской

Происшествия

Власть не смогла обеспечить эвакуацию населения, что разозлило анархистов

Анархисты облили здание греческого минтранса краской
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Беспорядки в Греции 2008 года

Афины , 4 августа 2018, 05:25 — REGNUM  Члены анархистской группировки «Рубикон» облили краской фасад здания министерства траспорта Греции, сообщают «Известия».

К этому поступку анархистов сподвигла информация о большом количестве жертв при недавних лесных пожарах в стране. Анархисты считают, что одной из причин столь высокого количества пострадавших является отсутствие инфраструктуры для эвакуации населения. По их мнению, это «крупнейшее преступление в Греции», за которое несет ответственность правительство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку по причине провальной работы ведомства в борьбе с лесным пожаром, унесшим жизни не менее 87 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр гражданской обороны Греции подал в отставку из-за пожаров

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Лесные пожары — 2018
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