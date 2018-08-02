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Аэропорт «Внуково» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Происшествия

Проверка проводится в терминале А

Аэропорт «Внуково» проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Maxfastov
Аэропорт «Внуково»

Москва, 2 августа 2018, 23:58 — REGNUM  Московский аэропорт «Внуково» проверяют после сообщения об угрозе взрыва, передаёт вечером 2 августа «Рен ТВ».

По информации телеканала, взрывное устройство ищут на территории терминала А. Отмечается, что эвакуация в терминале при этом не проводилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на рассмотрение в Государственную думу был внесён проект закона об ужесточении ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения крупного имущественного ущерба или иных общественно опасных последствий.

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