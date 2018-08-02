Надругался и задушил: убийце ребенка под Белгородом предъявлено обвинение

Валуйки, Белгородская область, , 17:17 — REGNUM 30-летнему мужчине без гражданства и определенного места жительства белгородскими следователями предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила 2 августа пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обвинения предъявлены по трем статьям: п. «б» ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, пп. «в, к» ч.2 ст.105 УК РФ — «Изнасилование», «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление».

Как считают следователи, мужчина 30 июля зашел в магазин в селе Уразово Валуйского района. Там он увидел ранее незнакомую девочку. Когда девочка вышла из помещения магазина, мужчина пошел за ней. В безлюдном месте он напал на нее, надругался и задушил.

Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время он взят под стражу по решению суда.

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