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Во Франции арестовали любителя птиц

Происшествия

Гражданин Австрии контрабандой доставил 80 живых существ во Францию

Париж, 2 августа 2018, 12:01 — REGNUM  Правоохранительные органы Франции арестовали контрабандиста из Мексики, австрийского происхождения, пытавшегося провезти в страну 80 птиц, спрятанных в ручном багаже, сообщает 2 августа Al Arabia.

Арест был произведен в аэропорту Парижа. Хотя на момент задержания все птицы, кроме одной, были живы, в последствие 55 из них погибли. Обвиняемый мотивировал свой поступок любовью к птицам.

Птицы были похищены австрийским коллекционером, которому грозит тюремный срок за контрабанду. Причиной гибели живности стали, вероятно, условия транспортировки, а также стресс.

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Контрабанда и борьба с ней
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