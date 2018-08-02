Число жертв ДТП с участием цементовоза на юге Китая выросло в девять раз

Гуанчжоу, Китай, , 06:20 — REGNUM С одного до девяти выросло количество жертв в дорожно-транспортном происшествии с участием цементовоза и двух легковушек в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 14:40 по местному времени 1 августа близ деревни Йоумаюань уезда Хайдун. Цементовоз перевернулся и столкнулся с двумя проезжавшими рядом легковыми машинами. Утром 2 августа, по завершении поисково-спасательных работ, стало известно о девяти погибших. Ранены находятся в стабильном состоянии. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 августа было известно об одном погибшем и восьми зажатых в искорёженных автомобилях. Из одиннадцати пострадавших оперативно удалось извлечь из троих, один пострадавший погиб по пути в госпиталь.

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