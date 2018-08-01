Дело экс-ректора Кубанского технологического университета передано в суд

Краснодар, , 12:38 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего ректора Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) направлено на рассмотрение в суд. Экс-руководитель вуза подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. О завершении расследования в отношении бывшей сотрудницы вуза, занимавшей руководящую должность, сообщила 1 августа пресс-служба ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемая получила дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной, заключила договор с одной из организаций. Затем, как считают следователи, выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, женщина похитила денежные средства, выделенные в качестве субсидии в сумме свыше 2 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд. Женщине, в случае, если ее вина будет доказана, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.