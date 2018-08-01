В Свердловской области ввели карантин против африканской чумы свиней

Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM В Свердловской области введены ограничительные мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней в регионе. Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Алексей Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причиной введения карантина стал ввоз в Свердловскую область заражённой продукции. Ограничительные меры введены на двух площадках в Екатеринбурге: ООО «Торговый дом «Экопродукт» и государственном региональном выставочном центре ИНЭКСПО.

Согласно документу, запрещено посещение объектов посторонним лицам и отгрузка с них животноводческой продукции.

Напомним, что по данным регионального департамента ветеринарии, заражённая продукция попала в Свердловскую область на прошлой неделе. Она была доставлена с предприятия «Поречье» Калининградской области». По данным специалистов, африканская чума свиней не опасна для человека, тем не менее он может стать переносчиком заболевания.