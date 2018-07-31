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Пассажиров самолёта в Барселоне эвакуировали из-за возгорания телефона

Происшествия

ЧП произошло на борту самолёта Ryanair

Пассажиров самолёта в Барселоне эвакуировали из-за возгорания телефона
manuelfloresv
Аэропорт «Эль-Прат»

Барселона, Испания, 31 июля 2018, 20:41 — REGNUM  В международном аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне пассажиры авиарейса были эвакуированы из-за возгорания мобильного телефона. Об этом сообщается 31 июля в микроблоге авиакомпании Ryanair в Twitter.

По сообщениям местных СМИ, самолёт, направлявшийся на Ибицу, уже готовился ко взлёту, когда у одного из пассажиров на борту загорелось электронное устройство.

Из-за инцидента вылет рейса был отменён, пассажиры были эвакуированы с воздушного судна при попощи надувного трапа. В результате произошедшего никто не пострадал.

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Происшествия в аэропортах
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