Пассажиров самолёта в Барселоне эвакуировали из-за возгорания телефона

Барселона, Испания, , 20:41 — REGNUM В международном аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне пассажиры авиарейса были эвакуированы из-за возгорания мобильного телефона. Об этом сообщается 31 июля в микроблоге авиакомпании Ryanair в Twitter.

По сообщениям местных СМИ, самолёт, направлявшийся на Ибицу, уже готовился ко взлёту, когда у одного из пассажиров на борту загорелось электронное устройство.

Из-за инцидента вылет рейса был отменён, пассажиры были эвакуированы с воздушного судна при попощи надувного трапа. В результате произошедшего никто не пострадал.

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