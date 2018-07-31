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За год птицы нанесли самолетам «Эйр Астана» ущерб почти на $1 млн

Происшествия

В 2017 году из 72 случаев столкновения с птицами 10 закончились повреждением самолета

За год птицы нанесли самолетам «Эйр Астана» ущерб почти на $1 млн
Unsplash
Ворона

Астана, 31 июля 2018, 18:14 — REGNUM  В 2017 году на ремонт самолетов авиакомпании «Эйр Астана», поврежденных от столкновения с птицами, было потрачено $850 тыс., сообщает 31 июля издание Tengrinews. kz со ссылкой на авиакомпанию.

В 2017 году из 72 случаев столкновения с птицами 10 закончились повреждением самолета. Последний случай произошёл 25 июля на рейсе Алма-Ата — Усть-Каменогорск. Экипаж принял решение прервать полет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля самолет авиакомпании SCAT при посадке в аэропорту Алма-Аты задел хвостом посадочную полосу. В результате посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты

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Авиапроисшествия
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