Во Франции в стычке с мигрантами ранены четверо полицейских спецназовцев

Кале, Франция, , 17:47 — REGNUM Четверо бойцов из состава французского полицейского спецназа ранены во ходе столкновения с мигрантами в городе Кале, сообщает 31 июля телеканал BFMTV.

По данным телеканала, ссылающегося на данные французской прокуратуры, инцидент произошел 30 июля, когда спецназовцы пытались пресечь вторжение мигрантов на территорию одной из компаний в индустриальной зоне города Кале

Мигранты забросали полицейских камнями, в результате четверо правоохранителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе французского города Кале мигранты постоянно пытаются перебраться на территорию Британии через туннель под проливом Ла-Манш.

До ноября 2016 года в Кале был расположен крупнейший лагерь мигрантов, который позднее был снесен французскими властями.

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