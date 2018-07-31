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Во Франции в стычке с мигрантами ранены четверо полицейских спецназовцев

Происшествия

Полицейские пытались пресечь вторжение мигрантов на территорию одной из компаний в индустриальной зоне города Кале

Кале, Франция, 31 июля 2018, 17:47 — REGNUM  Четверо бойцов из состава французского полицейского спецназа ранены во ходе столкновения с мигрантами в городе Кале, сообщает 31 июля телеканал BFMTV.

По данным телеканала, ссылающегося на данные французской прокуратуры, инцидент произошел 30 июля, когда спецназовцы пытались пресечь вторжение мигрантов на территорию одной из компаний в индустриальной зоне города Кале

Мигранты забросали полицейских камнями, в результате четверо правоохранителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе французского города Кале мигранты постоянно пытаются перебраться на территорию Британии через туннель под проливом Ла-Манш.

До ноября 2016 года в Кале был расположен крупнейший лагерь мигрантов, который позднее был снесен французскими властями.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Испании: Европа нуждается в мигрантах

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Миграционный кризис в Европе
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