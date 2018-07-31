Смертельная авария под Ростовом-на-Дону: уточнённые данные

Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM Авария с участием вахтового автобуса и большегруза, которая произошла на автодороге Ростов — Волгодонск, унесла жизни трёх человек, ещё шестеро были доставлены в больницу. По информации дорожной полиции, к ДТП привело несоблюдение водителем автомобиля марки «КамАЗ» Правил дорожного движения (ПДД).

Согласно предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным микроавтобусом. Сколько человек находилось в автомобиле Volkswagen Transporter на момент аварии, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что три человека погибли на месте аварии, шестеро были доставлены в Аксайскую районную больницу. Один человек уже выписан, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года на дорогах Ростовской области погибло 278 человек, более 2,5 тыс. человек были травмированы. Эти показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с января по июнь 2017 года на Дону дорожные аварии унесли жизни 233 человек, травмы получили 2 тыс. 332 участника ДТП.

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