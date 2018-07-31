СКР проводит проверку по факту вынужденной посадки Ан-2 в Красноярском крае

Красноярск, , 10:13 — REGNUM По факту вынужденной посадки воздушного судна Ан-2 в Эвенкийском районе Красноярского края проводится проверка. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Красноярском крае совершил вынужденную посадку самолёт Ан-2. Инцидент произошел возле реки Янгето, в 150 км от административного центра Эвенкии.

На борту воздушного судна находились 5 человек (два члена экипажа и трое пассажиров). Жертв нет.

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