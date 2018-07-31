В Красноярском крае после жёсткой посадки эвакуировали пассажиров Ан-2

Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 08:14 — REGNUM В Красноярском крае спасатели эвакуировали всех пассажиров совершившего жёсткую посадку в Эвенкийском муниципальном районе самолёта Ан-2. Также в посёлок Тура доставлены и два члена экипажа, пишет ТАСС. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Эвенкии, один из пассажиров получил травму руки, но от госпитализации отказался.

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Напомним, самолёт Ан-2 жёстко сел 30 июля возле реки Янгето, в 150 км от административного центра Эвенкии. Что стало причиной авиапроисшествия, не уточняется. За людьми был направлен вертолет Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. Всего на борту находилось семь человек, включая двух пилотов.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Красноярском крае в середине июня. Вертолёт Ми-2 совершил аварийную посадку в Таймырском муниципальном районе. На борту винтокрылой машины, которая принадлежала местной авиакомпании «АэроГео», также находились семь человек — два пилота и пять пассажиров. Никто из них не пострадал. Позднее выяснилось, что пассажиры — сотрудники АО «Норильскгазпром». Они должны были провести мониторинг газопровода.