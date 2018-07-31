Наводнение в индийской Патне: рыбы проникли в госпиталь

Патна, Индия, , 08:40 — REGNUM В результате продолжительных дождей и последовавшего за ними наводнения в Индии затопило больничную палату в городе Патна, сообщает 31 июля Reuters.

На видео, распространившемся в интернете, видно как врачи пытаются оказывать помощь пациентам, находясь по колено в воде. На кадрах также можно наблюдать рыб, плавающих по госпиталю.

Напомним, по причине недостаточно развитой инфраструктуры в Индии от последствий сезона дождей гибнет значительное число людей. Так, с начала 2018 года в подобных инцидентах лишились жизни 1 тыс. 500 человек.

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