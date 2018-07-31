Вторник, 31 Июля 2018 года
09:50:27 МСК

Наводнение в индийской Патне: рыбы проникли в госпиталь

Происшествия

Врачи, находясь по колено в воде, пытаются помогать пациентам

Патна, Индия, 31 июля 2018, 08:40 — REGNUM  В результате продолжительных дождей и последовавшего за ними наводнения в Индии затопило больничную палату в городе Патна, сообщает 31 июля Reuters.

На видео, распространившемся в интернете, видно как врачи пытаются оказывать помощь пациентам, находясь по колено в воде. На кадрах также можно наблюдать рыб, плавающих по госпиталю.

Напомним, по причине недостаточно развитой инфраструктуры в Индии от последствий сезона дождей гибнет значительное число людей. Так, с начала 2018 года в подобных инцидентах лишились жизни 1 тыс. 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами сезона дождей в Индии стали более 1500 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить