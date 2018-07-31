Якутск окутало дымом от лесных пожаров: смог в пределах нормы

Якутск, , 06:47 — REGNUM Столицу Якутии снова накрыло дымом от лесных пожаров. МЧС республики даёт советы, как сберечь в сложившейся обстановке здоровье, а региональное управление Роспотребнадзора констатирует, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимых нормативов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным министерства экологии Якутии, дым принесло в Якутск из Красноярского края и районов вилюйской группы. В республике самая большая площадь лесных пожаров зафиксирована в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском и Вилюйском районах.

По сведениям регионального управления МЧС, огнём охвачены 1,3 млн га лесов, но тушат только 37 тыс. га, так как остальная территория является труднодоступной. В ведомстве дают советы, как действовать в условиях задымления в населённом пункте. Жителям Якутска рекомендуют не выходить на улицу или, покидая помещение, пользоваться маской, а также пить побольше воды, держать окна закрытыми, не пылить, не курить, не перенапрягаться физически и не пользоваться кондиционерами.

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Управление Роспотребнадзора по Якутии при этом сообщает, что 31 июля в 9:00 по местному времени (3:00 по мск) концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышала допустимых значений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не хватает сил и средств для борьбы с лесными пожарами. Генеральный директору ГАУ «Якутлесресурс» Вадим Новиков рассказал, что лесопожарная техника находится в крайней степени изношенности: 80% тракторов уже полностью выработали свой ресурс, а нового транспорта подразделения республики, созданные для борьбы с лесными пожарами, не получали с 2014 года.

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Ещё одна проблема — огромная кредиторская задолженность перед участвовавшими в тушении пожаров местными жителями и компаниями: с ними до сих пор не расплатились за 2017 год. Общая сумма долга составляет порядка 500 млн рублей.

«На сегодняшний день динамика принятия положительных решений Рослесхоза по погашению кредиторской задолженности не выдерживает никакой критики», — сообщили в пресс-службе правительства Якутии. Документы по тушению пожаров за прошлый год рассматриваются уже девять месяцев, и решения, какие из этих расходов будут оплачены, до сих пор нет.

Отметим также, что 86% лесов Якутии вообще тушению не подлежат, так как являются труднодоступными и отдалёнными от населённых пунктов.