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«Истекал кровью»: на Урале в полиции погиб владелец салона красоты

Происшествия

Покончил с собой?

Екатеринбург, 31 июля 2018, 05:50 — REGNUM  В Свердловской области широко обсуждают гибель владельца салона красоты. Он погиб в одном из отделов полиции Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП случилось в отделе полиции №7. По информации стражей порядка, в камере его нашли истекающим кровью и вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось.

Трагедия произошла на прошлой неделе. Вячеслав Б. был владельцем одного из салонов красоты Нижнего Тагила. По словам его друзей, к криминалу он отношения не имел. У него остались двое детей.

Отметим, после трагедии отдел полиции №7 посетили члены областной Общественной наблюдательной комиссии. И затем член ОНК Ольга Вековшинина обратились в свердловскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Скан обращения опубликовала на своей странице в Facebook.

По её словам, заключённый буквально истекал кровью. При этом освещение в камере было никакое. Видеонаблюдение не помогло — дежурный на мониторе просто ничего не увидел.

«Надеюсь, все причастные, кто прямо или косвенно виновен в жуткой смерти молодого мужчины, отца двоих детей, будут наказаны», — пишет общественница.

По одной из версий, мужчина пытался покончить с собой. Имело ли место какое-либо воздействие со стороны сотрудников полиции или нет, остаётся лишь гадать. В силовых структурах ситуацию пока не комментируют. Впрочем, общественники пока не говорят о прямой причастности стражей порядка к произошедшему.

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Происшествия в местах лишения свободы
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