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В Киеве током убило ребенка

Происшествия

Трагедия произошла недалеко от станции метро «Берестейская»

Киев, 30 июля 2018, 23:36 — REGNUM  Десятилетнего мальчика, игравшего с друзьями возле железной дороги в Киеве, убило током, сообщил 30 июля телеканал 112.ua.

По словам очевидцев, ребенок попытался залезть на крышу вагона, но скорее всего случайно коснулся контактного провода и получил смертельный удар током.

Напомним, в средине июня в Киеве четыре ребенка залезли поиграть в старый автомобиль, где произошел взрыв неизвестного устройства, предположительно гранаты. Полицией был задержан участник гражданской войны в Донбассе, который заминировал машину, желая отомстить автоворам.

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