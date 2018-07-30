Понедельник, 30 Июля 2018 года
19:35:55 МСК

В тюрьме на юго-востоке Франции заключённый взял в заложники медсестру

Происшествия

С заключённым ведутся переговоры

Париж, 30 июля 2018, 19:09 — REGNUM  В тюрьме на территории французской коммуны Салон-де-Прованс заключённый захватил в заложники медицинского работника, сообщает BFM TV.

Как сообщается, инцидент произошёл в психиатрическом отделении тюремной больницы. Мужчина захватил медсестру, вооружившись «самодельным оружием».

В распространённом заявлении министерства юстиции Франции говорится, что с заключённым в настоящее время ведутся переговоры.

Уточняется, что захвативший заложницу — неоднократно осуждённый на длительные сроки «за акты насилия». Других поробностей произошедшего на данный момент не приводится.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить