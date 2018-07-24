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Под Дербентом утонули мужчина и трое детей

Происшествия

Трагедия произошла в утренние часы

Дербент, Дагестан, 24 июля 2018, 14:35 — REGNUM  Четыре человека утонули в Каспийском море вблизи села Хазар. Об этом 24 июля сообщает управление МЧС по Дагестану.

ЧП случилось утром 24 июля. К ликвидации последствий происшествия привлекли 21 человека и две единцы техники. Подробности трагедии не приводятся.

Местные СМИ уточняют, что погиб мужчина 1965-го года рождения и трое детей 2004-го, 2008-го и 2011-го годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Гергебильском районе Дагестана пропали три девочки в возрасте семи и восьми лет. Всех их нашли утонувшими.

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