Под Дербентом утонули мужчина и трое детей

Дербент, Дагестан, , 14:35 — REGNUM Четыре человека утонули в Каспийском море вблизи села Хазар. Об этом 24 июля сообщает управление МЧС по Дагестану.

ЧП случилось утром 24 июля. К ликвидации последствий происшествия привлекли 21 человека и две единцы техники. Подробности трагедии не приводятся.

Местные СМИ уточняют, что погиб мужчина 1965-го года рождения и трое детей 2004-го, 2008-го и 2011-го годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Гергебильском районе Дагестана пропали три девочки в возрасте семи и восьми лет. Всех их нашли утонувшими.

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