Под Дербентом утонули мужчина и трое детей

Дербент, Дагестан, 24 июля 2018, 14:35 — REGNUM Четыре человека утонули в Каспийском море вблизи села Хазар. Об этом 24 июля сообщает управление МЧС по Дагестану.
ЧП случилось утром 24 июля. К ликвидации последствий происшествия привлекли 21 человека и две единцы техники. Подробности трагедии не приводятся.
Местные СМИ уточняют, что погиб мужчина 1965-го года рождения и трое детей 2004-го, 2008-го и 2011-го годов рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Гергебильском районе Дагестана пропали три девочки в возрасте семи и восьми лет. Всех их нашли утонувшими.
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