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«Стрельба» в Техасе оказалась попыткой ограбления

Происшествия

Полиция задержала подозреваемых

Остин, США, 29 июля 2018, 02:20 — REGNUM  Злоумышленники попытались ограбить ювелирный магазин в одном из торговых комплексов в американском штате Техас. Об этом говорится в заявлении шефа полиции города Мак-Аллен Виктора Родригеса.

Инцидент произошел в торговом центре «Ла-Плаза», приводятся слова Родригеса в Twitter городской администрации. Полиция задержала подозреваемых, в ходе операции никто не пострадал.

Отмечается, что стрельбы в здании не было — посетители торгового центра, вероятно, приняли за выстрелы звон разбившегося стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в полицию города Мак-Аллен поступили сообщения о возможной стрельбе в торговом центре. Правоохранители отреагировали, начав проверку инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Техасе в торговом центре произошла стрельба — СМИ

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Ограбления учреждений торговли
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