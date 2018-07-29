«Стрельба» в Техасе оказалась попыткой ограбления

Остин, США, , 02:20 — REGNUM Злоумышленники попытались ограбить ювелирный магазин в одном из торговых комплексов в американском штате Техас. Об этом говорится в заявлении шефа полиции города Мак-Аллен Виктора Родригеса.

Инцидент произошел в торговом центре «Ла-Плаза», приводятся слова Родригеса в Twitter городской администрации. Полиция задержала подозреваемых, в ходе операции никто не пострадал.

Отмечается, что стрельбы в здании не было — посетители торгового центра, вероятно, приняли за выстрелы звон разбившегося стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в полицию города Мак-Аллен поступили сообщения о возможной стрельбе в торговом центре. Правоохранители отреагировали, начав проверку инцидента.

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