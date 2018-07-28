Более двух тысяч домов пострадали от пожаров в Греции

Афины , , 06:02 — REGNUM Пожары подобравшиеся к столице Греции Афинам повредили две тысячи жилых домов, четверть из которых после пожара будет подлежать сносу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на греческие власти.

Власти отмечают, что была проведена проверка двух тысяч пострадавших от пожара домов. После проверки дома, которые были признаны опасными для проживания, пометили красной буквой X. Спасатели продолжают обыскивать дома в поисках погибших людей.

«Мы нашли останки в виде костей, которые принадлежали трем разным людям. Таким образом число жертв пожара возросло до 86», — заявил глава афинской судмедэкспертизы Никос Каракукис.

Как сообщало ИА REGNUM, к поиску жертв лесных пожаров в Греции, которые потенциально могли попытаться спастись в море, подключилась команда дайверов-волонтеров. Лидер волонтеров Мартина Зимити выразила надежду, что людей, погибших в море, все же не было.

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