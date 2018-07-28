Полицейские отменили тревогу в небоскребе Trump Tower

Нью-Йорк, США, , 04:31 — REGNUM Полицейские и саперные подразделения проверили подозрительные предметы в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и пришли к выводу, что обнаруженные предметы опасности не несут, сообщает управление полиции Нью-Йорка.

«Ситуация в Trump Tower была оценена. Никакой опасности нет», — говорится в заявлении полиции.

Также представитель местного департамента полиции заявил в интервью USA Today, что саперы сочли обнаруженные предметы безопасными, однако никакой более подробной информации о подозрительных предметах представитель полиции не дал.

Как сообщало ИА REGNUM, небоскреб Trump Tower был оцеплен полицией в связи с обнаружением в башне нескольки подозрительных предметов. На место происшествия вызжали спасательные и саперные службы.

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