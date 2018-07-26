В калининградской реке Преголе утонули двое приятелей с интервалом в сутки

Калининград, , 13:34 — REGNUM В Калининградской области в одном и том же водоеме утонули двое приятелей с интервалом в сутки. Как сообщили сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, двойная трагедия произошла в реке Преголя в черте города Гвардейска.

Мужчины распивали спиртные напитки, после чего 55-летний гражданин решил искупаться, но так и не выплыл. Его товарищ 32 лет организовал поиски, которые изначально успехом не увенчались.

На следующий день мужчина вновь распивал спиртное практически в том же самом месте и пропал при схожих обстоятельствах.

«Тела обоих мужчин были извлечены накануне из воды водолазами калининградского поисково-спасательного отряда МЧС», — уточнили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах погибших не обнаружено.